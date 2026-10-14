Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне СВО. В Харьковской области бойцы ВС РФ сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, а в ДНР идет зачистка Доброполья.
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