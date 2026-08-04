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Царьград

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В Перми 21 школа присоединилась к проекту «Самбо в школу»

В Перми 21 школа присоединилась к проекту «Самбо в школу»

В Перми продолжается реализация всероссийского проекта «Самбо в школу». В его рамках проводятся соревнования, включая турниры Всероссийской школьной лиги самбо, фестивали, флешмобы и открытые уроки с участием известных спортсменов и тренеров.

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