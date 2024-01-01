Политолог Дмитрий Солонников рассказал, как составляют рейтинги главных событий Петербурга

По его словам, большинство авторов рейтингов – это члены городской Общественной палаты. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал о методике составления рейтингов главных событий по итогам года в Петербурге.
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