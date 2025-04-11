«Ласточки» из Петербурга в Псков и Печоры перевезли за квартал более 190 тысяч пассажиров

Это на 1,6 процента больше, чем за январь–март 2024 года Более 190,4 тысячи пассажиров перевезли «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков/Печоры за январь–март этого года, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
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