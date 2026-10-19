Ассоциация туроператоров России сообщает о снижении цен на внутренние рейсы в декабре 2025 года. Покупка билетов заранее, в октябре или до середины ноября, поможет избежать роста цен и выбрать самый подходящий маршрут для новогоднего путешествия.