В Рязани задержали 36-летнего местного жителя, который по доверенности и дубликату карты снял 432 тысячи рублей со счёта погибшего участника СВО и потратил их на себя.
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