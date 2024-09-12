Антонов заявил, что США прокладывают путь к третьей мировой войне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что разговоры о возможном использовании американской ракеты для ударов по российской территории подталкивают Украину к усилению ударов по гражданам мира.
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