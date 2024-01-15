Важная помощь бойцам, воюющим у Угледара и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Парни благодарят наших читателей за за заполненный медицинский рюкзак движение «Мы вместе-Севастополь», за нефопам — Андрея и Светлану из Москвы, за сбросы для дронов, хвостовики и накольники Технофронт «Русской весны».
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