Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Важная помощь бойцам, воюющим у Угледара и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь бойцам, воюющим у Угледара и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Парни благодарят наших читателей за за заполненный медицинский рюкзак движение «Мы вместе-Севастополь», за нефопам — Андрея и Светлану из Москвы, за сбросы для дронов, хвостовики и накольники Технофронт «Русской весны».

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