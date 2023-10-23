Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Веревкин
    Ублюдки не понимают, что без России и русского народа, они просто звери и не будь Руси, на них, как на макак, однажды...Дети мигрантов пе...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Вы практически угробили Россию жадностью к деньгам нахаляву за счет русских граждан. Выгнать все диаспоры а так же их...Дети мигрантов пе...
  • Erl Schweizer
    Дети мигрантов, не мигрантов, нарушающие общественный порядок, обязаны нести заслуженное наказание. В соцсетях нулево...Дети мигрантов пе...

Новый миропорядок по Байдену: с помощью военных действий?

Новый миропорядок по Байдену: с помощью военных действий?

На заявление американского президента об установлении нового миропорядка можно сказать лишь одно – как язык-то повернулся? Это приблизительно то же самое, что поручить разработку новой судебной системы бывшему преступнику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Сейчас в США нужен президент уровня Р. Никсона. Его достижения замалчиваются, не ставятся в пример прорыв в отношениях с Китаем, на последствиях чего до сих пор живут - не тужат менеджеры США. Он якшался с Брежневым не без пользы для США. Конечно, и у него случались ошибочки, как дело в отеле Уотер-Гейт или неудачное исполнение Лунной сонаты. Но он был договорноспособным, в отличие теперешних персонажей, как Зеленский и Байден, утопающих в своей повестке и  не внимающие сигналам со стороны. ИмХо.
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх