Новый миропорядок по Байдену: с помощью военных действий?

Сергей Дмитриев

Сейчас в США нужен президент уровня Р. Никсона. Его достижения замалчиваются, не ставятся в пример прорыв в отношениях с Китаем, на последствиях чего до сих пор живут - не тужат менеджеры США. Он якшался с Брежневым не без пользы для США. Конечно, и у него случались ошибочки, как дело в отеле Уотер-Гейт или неудачное исполнение Лунной сонаты. Но он был договорноспособным, в отличие теперешних персонажей, как Зеленский и Байден, утопающих в своей повестке и не внимающие сигналам со стороны. ИмХо.