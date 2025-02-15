Пленный боец ВСУ Чередниченко заявил, что воевал со ржавым автоматом

Пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Чередниченко из 155 механизированной бригады рассказал, что воевал со ржавым автоматом, передвигался на сломанной технике и попал на боевых действий без подготовки.
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