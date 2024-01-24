Сколько животных погибает ради одной шубы? Правда, что экомех наносит непоправимый вред окружающей среде? Действительно ли в составе натуральных шуб тоже много вредных веществ и химикатов? И как выбрать правильный и безопасный мех? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».
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