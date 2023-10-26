Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи на 50 млрд евро.
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