СВО : Ходорковский удивил

А ты все время пишешь про СВОИХ соплеменников чтобы отвести подозрения от СЕБЯ? Как известно, громче всех "Держи вора" кричит сам вор. Ты тут никого не обманешь, Танчик)))

Natalija Osminina

И не надо отмазывать СВОЕГО соплеменника, НИЧЕГО ОН НЕ ЗНАЕТ, иначе бы не позорился.. Он также туп, как и ты, не написавший ни одного умного поста. И занимающийся только тем, что в поиске евреев на МТ, визжишь: "это только не я! только не я!))) На воре и шапка горит)))