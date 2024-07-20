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СВО : Ходорковский удивил

СВО : Ходорковский удивил

В восприятии большинства «русскоязычных россиян» (С)  Ходорковский - это далёкое и абсолютно никакого значения не имеющее прошлое.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А  ты все время пишешь  про СВОИХ соплеменников чтобы отвести подозрения от СЕБЯ? Как известно, громче всех &quot;Держи вора&quot; кричит сам вор. Ты тут никого не обманешь, Танчик)))
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21 час.
Natalija Osminina
И не надо отмазывать СВОЕГО соплеменника,  НИЧЕГО ОН НЕ ЗНАЕТ, иначе бы не позорился.. Он также туп, как и ты, не написавший ни одного умного поста. И занимающийся только тем, что в поиске евреев на МТ, визжишь:  &quot;это только не я! только не я!))) На воре и шапка горит)))
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21 час.
Maxim
Не прошлое, а пошлое: двух слов не вяжет, дурак только ему нефть отдал..
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18 час.

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