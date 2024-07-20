В восприятии большинства «русскоязычных россиян» (С) Ходорковский - это далёкое и абсолютно никакого значения не имеющее прошлое.
СВО : Ходорковский удивил
Комментарии
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Natalija Osminina
А ты все время пишешь про СВОИХ соплеменников чтобы отвести подозрения от СЕБЯ? Как известно, громче всех "Держи вора" кричит сам вор. Ты тут никого не обманешь, Танчик)))
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21 час.
Natalija Osminina
И не надо отмазывать СВОЕГО соплеменника, НИЧЕГО ОН НЕ ЗНАЕТ, иначе бы не позорился.. Он также туп, как и ты, не написавший ни одного умного поста. И занимающийся только тем, что в поиске евреев на МТ, визжишь: "это только не я! только не я!))) На воре и шапка горит)))
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21 час.
Maxim
Не прошлое, а пошлое: двух слов не вяжет, дурак только ему нефть отдал..
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18 час.
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