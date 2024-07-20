В Кенозерском национальном парке прошла фольклорно-этнографическая экспедиция

Главной целью экспедиции был сбор материалов для Этнолингвистического словаря КенозерьяГлавной целью экспедиции был сбор материалов для Этнолингвистического словаря КенозерьяКоманда из филологов и лингвистов Анны Ивановой и Ирины Качинской из Московского государственного университета им.