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Россиянка Диана Шнайдер стала чемпионкой Thailand Open

Россиянка Диана Шнайдер стала чемпионкой Thailand Open

Россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере. Соревнования проходили в Таиланде. Фото: пресс-служба WTA Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир категории WTA-250 Thailand Open, который проходил в таиландском Хуахине.

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