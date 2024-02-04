Россиянка Диана Шнайдер стала чемпионкой Thailand Open

Россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере. Соревнования проходили в Таиланде. Фото: пресс-служба WTA Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир категории WTA-250 Thailand Open, который проходил в таиландском Хуахине.
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