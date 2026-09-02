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Царьград

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ЦИК РФ сообщил о 1,6 млн новых избирателей на выборах в этом году

ЦИК РФ сообщил о 1,6 млн новых избирателей на выборах в этом году

В этом году до 1,6 млн молодых русских, которым исполнится 18 лет, смогут впервые участвовать в выборах.

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