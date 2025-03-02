Удар по Чернобыльской АЭС: неудавшаяся провокация с далеко идущими последствиями

Опасная эйфория Эйфория – именно этим словом можно охарактеризовать то состояние, которое возникло у значительной части населения после того, как президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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