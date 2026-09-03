- Едем в приют, - сказала Инна щенку. Домой возвращалась не одна

Котофеня – Ты что, совсем уже? Мало мне проблем, так ещё ты на мою голову свалился! – Инна стояла посреди двора, уперев руки в бока, и смотрела на мокрый комок шерсти, который жался к ржавой калитке и глядел на неё снизу вверх круглыми, как пуговицы от старого пальто, глазами.
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Я бы тоже взяла. Мои кошки и коты тоже все были подобранные. Сейчас их у меня двое: котик кошечка!!!!А Кузеньке стало сразу хорошо и тепло и добрые люди ей помогут.
Молодец Инна, взяла щеночка Кую, не отдала в приют!!!!!