- Едем в приют, - сказала Инна щенку. Домой возвращалась не одна

Котофеня – Ты что, совсем уже? Мало мне проблем, так ещё ты на мою голову свалился! – Инна стояла посреди двора, уперев руки в бока, и смотрела на мокрый комок шерсти, который жался к ржавой калитке и глядел на неё снизу вверх круглыми, как пуговицы от старого пальто, глазами.