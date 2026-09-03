Приколисты
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Приколисты

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- Едем в приют, - сказала Инна щенку. Домой возвращалась не одна

- Едем в приют, - сказала Инна щенку. Домой возвращалась не одна

Котофеня – Ты что, совсем уже? Мало мне проблем, так ещё ты на мою голову свалился! – Инна стояла посреди двора, уперев руки в бока, и смотрела на мокрый комок шерсти, который жался к ржавой калитке и глядел на неё снизу вверх круглыми, как пуговицы от старого пальто, глазами.

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