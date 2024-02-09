Основной акционер «Софтлайна» продал часть своих акций инвесторам

Основной акционер IT-компании «Софтлайн» — «Алалайя» продала 9,6% акций компании двум инвесторам: инвестбанк «Синара» купил 3,6% акций, и еще 6% акций купила неназванная компания из числа нынешних акционеров, говорится в сообщении «Софтлайна».
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