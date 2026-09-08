Песков: Путин через несколько дней начнет значимый визит в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин через несколько дней отправится в Индию с официальным визитом. Об этом в ходе брифинга с журналистами в преддверии саммита БРИКС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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