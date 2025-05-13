Макрон прячет пакетик, Мерц – ложку: европейских лидеров «спалили» за нехорошим — приезжали к Зеленскому кайфануть?

В Сети обсуждают странное поведение лидеров Франции и Германии в Киеве. В Сети обсуждают скандальное видео с Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Мерцем — на кадрах, снятых в поезде по пути в Киев, политики внезапно замолкают и начинают что-то поспешно прятать.