Голикова призывает бороться с поздним материнством

Я сама родила в 19 ни чего хорошего в этом нет, сама ещё ребёнок ошибок в воспитании наделала, материнство должно быть осознанным

Сергей Андросов

На сегодняшний день на 1000 мужиков до 30 лет приходится 948 женщин. И где снижение репродуктивного возраста? Надо не циферки считать, а создавать условия для репродукции. С одной ипотекой затрахали, то она есть, то её нет, а банки только наживаются на этом. Вот кто враг репродукции. Люди боятся заводить детей. А надо тем кто имеет троих детей и больше квартиры бесплатно давать, за счёт таких вот Голиковых. Вот тогда и можно говорить, что она внесла свой вклад в демографию, а так одно балабольство!