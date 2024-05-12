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Голикова призывает бороться с поздним материнством

Голикова призывает бороться с поздним материнством

Татьяна Голикова призывает бороться с установкой о позднем рождении детей. Количество женщин в репродуктивном возрасте снижается уже долгое время.

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Комментарии
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Я сама родила в 19 ни чего хорошего в этом нет, сама ещё ребёнок ошибок в воспитании наделала, материнство должно быть осознанным
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16 час.
Сергей Андросов
На сегодняшний день на 1000 мужиков до 30 лет приходится 948 женщин. И где снижение репродуктивного возраста? Надо не циферки считать, а создавать условия для репродукции. С одной ипотекой затрахали, то она есть, то её нет, а банки только наживаются на этом. Вот кто враг репродукции. Люди боятся заводить детей. А надо тем кто имеет троих детей и больше квартиры бесплатно давать, за счёт таких вот Голиковых. Вот тогда и можно говорить, что она внесла свой вклад в демографию, а так одно балабольство!
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16 час.

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