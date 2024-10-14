Иностранцы начали распродавать российские акции

К концу второго квартала объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6 процента, до 1,77 триллиона рублей, хотя общее количество счетов увеличилось на 2 процента, до почти 30,5 тысячи.
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