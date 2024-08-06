Пресса США: хуситы разрабатывают «крупные планы» ударов по Израилю По информации американской прессы, йеменские повстанцы-хуситы в настоящее время разрабатывают "крупные планы" ударов по Израилю.
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Пресса США: хуситы разрабатывают «крупные планы» ударов по Израилю По информации американской прессы, йеменские повстанцы-хуситы в настоящее время разрабатывают "крупные планы" ударов по Израилю.
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