Эксперт Воронина: россияне летом выбирали корпусные десерты и "дофаминовые" букеты

Необычные формы и небольшие порции, яркие цвета и минималистичная упаковка — такими были главные тренды лета в подарках.
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