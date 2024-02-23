⚡️ У общества произошёл момент привыкания к СВО Мнение руководителя курса тактической подготовки «Воин» Евгения Лукашенко ⬆️ 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️ У общества произошёл момент привыкания к СВО Мнение руководителя курса тактической подготовки «Воин» Евгения Лукашенко ⬆️ 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.