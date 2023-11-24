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  • Владимир Акулов
    Рискнем  поспорить  с  великим  философом  ... "Воля и разум — одно и то же"...Может  быть  неплохой  разум  у  безво...15 изречений Спин...
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15 изречений Спинозы, которые сделают вас умнее за 15 секунд

15 изречений Спинозы, которые сделают вас умнее за 15 секунд

Дарим их вам в день рождения одного из величайших мыслителей в истории человечества — Бенедикта Спинозы.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Рискнем  поспорить  с  великим  философом  ... &quot;Воля и разум — одно и то же&quot;...Может  быть  неплохой  разум  у  безвольного  человека...И  человек  может  быть  очень  волевым  ,  но  не  разумным...  Разум  -  это  инструмент  борьбы  за  цели....А  Воля  -  это  способность  делать  ,  что  надо  ,  а  не  то  ,  что  хочется.
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