Дарим их вам в день рождения одного из величайших мыслителей в истории человечества — Бенедикта Спинозы.
15 изречений Спинозы, которые сделают вас умнее за 15 секунд
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Рискнем поспорить с великим философом ... "Воля и разум — одно и то же"...Может быть неплохой разум у безвольного человека...И человек может быть очень волевым , но не разумным... Разум - это инструмент борьбы за цели....А Воля - это способность делать , что надо , а не то , что хочется.
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