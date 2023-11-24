15 изречений Спинозы, которые сделают вас умнее за 15 секунд

ВА

Владимир Акулов

Рискнем поспорить с великим философом ... "Воля и разум — одно и то же"...Может быть неплохой разум у безвольного человека...И человек может быть очень волевым , но не разумным... Разум - это инструмент борьбы за цели....А Воля - это способность делать , что надо , а не то , что хочется.