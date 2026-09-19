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Аргументы и Факты

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Средства ПВО уничтожили 344 украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО уничтожили 344 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку более 340 беспилотников ВСУ. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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