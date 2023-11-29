Русские электроэнергетики планируют решить проблему с отключениями света в Нигерии

Сегодня во многих странах Африки до сих пор мало собственной электрической мощности: выработки электростанций не хватает, поэтому промышленность и население сталкиваются с проблемой постоянных отключений.
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