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Орловцев приглашают сравнить себя с космонавтами на увлекательной научной экскурсии

Орловцев приглашают сравнить себя с космонавтами на увлекательной научной экскурсии

Орловцев приглашают на экскурсию в Научно-технологический центр биомедицинской фотоники. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля NAUKA 30 октября 2024 года по адресу: Наугорское шоссе, 29 (возрастное ограничение 0+).

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