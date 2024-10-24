Орловцев приглашают сравнить себя с космонавтами на увлекательной научной экскурсии

Орловцев приглашают на экскурсию в Научно-технологический центр биомедицинской фотоники. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля NAUKA 30 октября 2024 года по адресу: Наугорское шоссе, 29 (возрастное ограничение 0+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии