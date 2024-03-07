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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Сбер» предупредил о новой мошеннической схеме с видеозвонками

«Сбер» рассказал о новой мошеннической схеме. Злоумышленники от лица сотрудников кредитной организации связываются с клиентом банка по видеозвонку, после чего просят его включить демонстрацию экрана и зайти в приложение «Сбера».

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