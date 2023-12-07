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Отца девочки, расстрелявшей детей в школе, ждет тюрьма: член СПЧ Кабанов высказался о стрельбе в Брянске

Отца девочки, расстрелявшей детей в школе, ждет тюрьма: член СПЧ Кабанов высказался о стрельбе в Брянске

Восьмиклассница взяла родительское охотничье ружье и открыла стрельбу в учебном заведенииВ Брянске ученица восьмого класса гимназии №5 устроила стрельбу из охотничьего ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу.

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