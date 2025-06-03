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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**«Поводов для беспокойства нет»: чем для игроков грозит признание создателей...

«Поводов для беспокойства нет»: чем для игроков грозит признание создателей «Мира танков» и «Мира кораблей» экстремистамиАгентство ТАСС со ссылкой на осведомлённого источника сообщает, что признание «Леста Игры» экстремистской организацией не повлечёт за собой негативных последствий для пользователей «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz.

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