«Поводов для беспокойства нет»: чем для игроков грозит признание создателей «Мира танков» и «Мира кораблей» экстремистамиАгентство ТАСС со ссылкой на осведомлённого источника сообщает, что признание «Леста Игры» экстремистской организацией не повлечёт за собой негативных последствий для пользователей «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz.