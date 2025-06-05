Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье

Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский" выразил мнение, что Россия сможет сохранить безопасность, стабильность и мир в Приднестровье.
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