Из Омска возобновляют рейсы в Усть-Ишим. Правда, сегодняшний (он должен был быть первым в этом году) отменили.
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Из Омска возобновляют рейсы в Усть-Ишим. Правда, сегодняшний (он должен был быть первым в этом году) отменили.