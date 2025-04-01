Глава МО Литвы Шакалене: тело четвертого члена экипажа M88 США еще не найдено

Поиски тела четвертого члена экипажа потерпевшей аварию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules размещенного в Литве воинского контингента американской стороны пока не принесли результата.
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