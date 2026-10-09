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В Челябинской области подвели итоги регионального этапа национальной премии «Человек труда – 2026»

В Челябинской области подвели итоги регионального этапа национальной премии «Человек труда – 2026»

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября, ФедералПресс. На региональном этапе Всероссийской премии «Человек труда – 2026» представили десятки работников промышленности Челябинской области, получивших признание как за техническую сноровку, так и за лидерские качества.

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