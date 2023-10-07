Овнам нужно слушать интуицию... и другие советы для знаков зодиака на 7 октября

Овнам нужно слушать интуицию. и другие советы для знаков зодиака на 7 октябряСтоит еще раз обдумать планы: не исключено, что вы решите, что нужно отложить старые дела и сосредоточиться на совершенно новом.
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