Правозащитники, в числе которых авторы этих строк, предложили помещать подростков, которых подозревают в подготовке к совершению тяжких, особо тяжких преступлений, не в СИЗО, а в Центры временного содержания при МВД.
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