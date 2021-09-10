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Общение с кошками и защита бородой. Названы лауреаты Шнобелевской премии — 2021

Общение с кошками и защита бородой. Названы лауреаты Шнобелевской премии — 2021

В США назвали лауреатов Шнобелевской премии. В этом году ученые были удостоены символической награды за выявление защитных функций бороды от ударов, лечение насморка оргазмом и установление прямой связи между весом политиков и коррупции в стране.

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