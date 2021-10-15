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На Камчатке заявили о восстановлении экосистемы в акваториях полуострова

На Камчатке заявили о восстановлении экосистемы в акваториях полуострова

Экосистемы в акваториях на юго-востоке и юго-западе Камчатки восстановились после цветения токсичных микроводорослей, зафиксированного осенью 2020 года, 15 октября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

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