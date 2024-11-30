ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 132 районах.
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