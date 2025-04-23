Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* причастен к похищению экс-судьи в Кишиневе и к планированию терактов в Приднестровье, сообщил бывший сотрудник службы безопасности Молдавии Дмитрий Руснак, выдворенный из России.
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