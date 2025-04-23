Руснак: Буданов причастен к планированию терактов в Приднестровье

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* причастен к похищению экс-судьи в Кишиневе и к планированию терактов в Приднестровье, сообщил бывший сотрудник службы безопасности Молдавии Дмитрий Руснак, выдворенный из России.