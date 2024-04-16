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IKEA представила коллекцию игровой мебели Brännboll

IKEA представила коллекцию игровой мебели Brännboll

Шведская компания IKEA представила свою новую коллекцию игровой мебели Brännboll. Коллекция представляет собой 20 различных предметов, среди которых письменный стол, стулья, аксессуары и решения для хранения вещей.

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