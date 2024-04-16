IKEA представила коллекцию игровой мебели Brännboll

Шведская компания IKEA представила свою новую коллекцию игровой мебели Brännboll. Коллекция представляет собой 20 различных предметов, среди которых письменный стол, стулья, аксессуары и решения для хранения вещей.
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