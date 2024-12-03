«Ситидрайв» в Екатеринбурге запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа

Команда каршеринга «Ситидрайв» сообщила о запуске нового сервиса в Екатеринбурге. После запуска краткосрочной аренды автомобилей в сентябре 2024 года, в Екатеринбурге стала доступна долгосрочная аренда «Ситидрайв».
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