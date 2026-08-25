Янина Студилина в бикини: актриса покорила Кемер своей красотой и фигурой 41-летняя звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина поделилась с поклонниками новыми снимками в купальнике, сделанными во время отдыха на курорте турецкого Кемера.
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