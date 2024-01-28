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The NY Times: ХАМАС атаковал Израиль, используя его же оружие

The NY Times: ХАМАС атаковал Израиль, используя его же оружие

Оружие, которое Израиль использовал для блокады сектора Газа, используется против него самого. Местные военные и представители разведки пришли к выводу, что значительное количество вооружений, задействованных ХАМАС во время нападений 7 октября и в войне в Газе, "поступило из маловероятного источника" – израильских военных.

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