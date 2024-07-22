Лолиту и Игоря Николаева допросят по делу об убийстве Талькова

Так же в списке Газманов и Королева В Петроградский районный суд Северной столицы на допрос вызваны известные артисты в рамках слушаний по делу о стрельбе в октябре 1991 года, во время которой был ранен певец Игорь Тальков.
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