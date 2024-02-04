В Усолье-Сибирском сдали первую блок-секцию на улице Коростова для переселенцев

В Усолье-Сибирском вручили ключи от квартир в первой блок-секции на улице Коростова. Дома на этой улице возводят для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках Комплексного развития территории.
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