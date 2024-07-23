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В Саудовской Аравии готовят турнир мечты. Но супербой Бивола и Бетербиева там затеряется

В Саудовской Аравии готовят турнир мечты. Но супербой Бивола и Бетербиева там затеряется

В Саудовской Аравии готовят турнир мечты. Но супербой Бивола и Бетербиева там затеряется Татьяна СоломонСаудовская Аравия планирует провести грандиозный боксерский турнир в 2024 году, который может затмить даже долгожданный реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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